Севастополь требует пересмотра выводов по законопроекту о языках

Севастопольский городской совет требует пересмотра выводов Венецианской комиссии по законопроекту о языках в Украине.

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 7 сентября 2010 года депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Документ признает украинско-русское двуязычие и предусматривает свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании. Проект закона вызвал акции протеста, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 27 ноября 2010 года направил его в Венецианскую комиссию. Она поставила под сомнение соответствие этого документа Конституции: по мнению комиссии, в случае принятия законопроекта русский язык будет приравнен к государственному.

«Комиссия в своих выводах подошла к Украине избирательно. Она вычленила языковую ситуацию в нашей стране из общеевропейского контекста и осудила у нас те принципы лингвистической политики, которые она горячо поддерживает в других государствах... Нам непонятно также увязывание стремления к расширению области применения русского языка, выполняющего в Украине роль средства межнациональной коммуникации, с надуманной опасностью этого процесса для государства», - говорится в утвержденном на заседании горсовета во вторник открытом обращении депутатов в адрес президента Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО, генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА, комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кнута ВОЛЛЕБЕКА, генсека Совета Европы Турбйорна ЯГЛАНДА, гендиректора ЮНЕСКО Ирины БОКОВОЙ, главы Европейского парламента Ежи БУЗЕКА.

Депутаты убеждены, что Венецианская комиссия «отнеслась к языковой ситуации в государстве Украина тенденциозно и необъективно, ущемив в своих выводах права миллионов русскоязычных граждан на свободное использование родного языка».

Севастопольский горсовет выразил «протест против использования в работе Венецианской комиссии подходов, когда политическая позиция членов комиссии превалирует над правовой составляющей проблемы, используются двойные стандарты, игнорируются права и свободы значительной части населения Украины, в результате чего усилия уважаемого международного органа оказываются направлены на дестабилизацию ситуации в стране на почве языка».