Украинская партнерша Рабанна уже выучила, что такое мода, но не освоила название американского журнала

Вчера украинская молодая дизайнер Вероника Жанви и всемирно известный французский модельер Пако Рабанн представили в Киеве совместную коллекцию одежды под названием «Стальные небеса». Именно с этой коллекцией Вероника Жанви побывала на Парижской неделе моды 4 июля этого года.

Перед показом пожилой француз со своей украинской протеже дали пресс-конференцию, на которой очень эмоционально рассказывали, каким успехом пользовались «Стальные небеса» на Парижской неделе моды.

Пресс-конференции этой пары всегда проходят по одному сценарию: Пако Рабанн настойчиво убеждает журналистов, как талантлива Вероника Жанви и как скоро она станет популярнее Коко Шанель, а сама Вероника, мило улыбаясь, со всем соглашается, мол, вот увидите – все так и будет.

Может, это обещание и исполнится, ведь Пако Рабанн называет себя большим прорицателем, так что ему виднее. И убеждать, наверное, умеет, потому что по крайней мере одного человека все-таки смог убедить в незаурядных талантах Жанви – саму Жанви.

На пресс-конференции журналисты хотели узнать от дизайнерши, что дал ей показ на Парижской неделе моды, и вообще – как все происходило, потому что в Украине об этом люди почти ничего не знают.

Ответа, впрочем, не прозвучало. Вероника выражением лица дала понять, что вопрос такого сорта ей неприлично задавать, так как по ее собственным словам, она была третьим самым громким событием на этой неделе моды.

– Я стала третьим самым громким событием Парижской недели моды от кутюр. Первым было 60-летие Дома моды «Кристиан Диор», вторым – 20-летие Дома «Кристиан Лакруа», а третьим – показ Вероники Жанви от кутюр – первой украинки, которая это сделала.

Рассказала дизайнер также о популярности, которую ей принесла неделя моды:

– Мне было очень приятно, что на моем показе был очень известный американский журнал «Дубл ю, Дубл ю, Дубл ю, Би» (то есть “Дабл ю...” – Авт.). Это издание пишет о профессионалах и специалистах. Американской журналистке, которая брала у меня интервью, ужасно понравилась моя революционная разработка. Меня также снимал Первый национальный канал Франции.

В пресс-релизе было отмечено, что французские СМИ окрестили украинскую дизайнершу «Парижской куклой», но мой вопрос, какие именно издания дали ей такой титул, дизайнерская пара откровенно проигнорировала, вместо этого Пако Рабанн опять принялся перечислять все таланты и прелести своей протеже, еще раз отметив, что он «потрясен ее умом и способностями».

Мсье Рабанн не упустил также случая сообщить журналистам, что в Украине еще не совсем поняли, что такое мода:

– Вы в Украине еще не совсем поняли, что такое мода! Любой кретин может сделать хороший наряд. В Украине есть много талантливых людей, Вероника Жанви – не единственная, но они еще не поняли, что такое настоящая мода.

На такой оптимистической ноте решили перейти к показу «Стальных небес»...

Показ коллекции проходил в центре Киева на площади в развлекательно-торговом центре «Арена».

Организация показа была действительно на высоком уровне, правда, началась с полуторачасовым опозданием, которым гламурные дамы, прибывшие узнать о модных новинках из Парижа, очень возмущались. Дескать, «заплатили 750 гривен на ее шоу, так еще и мерзнуть заставляют» (билеты стоили от 500 до 750 гривен).

Народу собралось немало, свободных мест не было...

Журналисты высматривали каких-нибудь знаменитостей, но немногих можно было увидеть...

Перед началом дефиле на экране начали транслировать видеосюжет о приезде Жанви в Париж.

Создавалось впечатление, что это видео из домашней коллекции некоей провинциалки, впервые отправившейся в европейскую столицу. Вот Вероника в аэропорту, прибывает в посольство Украины во Франции, которое дало ей кров на время пребывания в Париже, ее гримируют, делают прическу, она дает интервью, готовится к показу, дальше – сам показ, и в итоге – она просто счастлива.

В Киеве было представлено 25 образов. Коллекция построена на сочетании разных материалов: мех и органза, мех и металл.

Хотя прямо не было сказано, что в разработке коллекции принимал участие Пако Рабанн, но его след чувствовался очень сильно, ведь он известен, прежде всего, одеванием женщин в металл. А Вероника известна своей ручной работой, однако в этой коллекции ее не было. Она, похоже, решила искать новые направления.

О коллекции в целом хочется сказать лишь то, что с ней Вероника Жанви вряд ли смогла стать третьим событием на Парижской неделе моды. Хотя и были стоящие внимания вещи, например, короткое вечернее платье из металла золотистого цвета или некоторые изделия из меха.

После дефиле украинская дизайнер сама поднялась на подиум, не скрывая радости от того, что она наконец показала украинцам настоящую коллекцию от кутюр. Но украинская публика оказалась не слишком приветливой или, может, ей просто не понравилось.

А Жанви, словно слыша громкие овации, радовалась, посылала публике воздушные поцелуи и поклоны, хотя из зала доносились лишь жиденькие аплодисменты.

Кульминацией показа стал театрализованный номер, во время которого автор коллекции подъехала на какой-то тележке (самой тележки видно не было, ее окутывал дым) к Пако Рабанну. Она несколько раз чуть не упала, чем изрядно потешила зловредную публику. Наконец Жанви подъехала к своему покровителю, и он ей вручил изображение ее нового бренда, под которым она будет покорять мир.

Публика поспешила к выходу.

Кстати, впечатления о коллекции «Стальные небеса» сложились у собравшихся практически одинаковые. Например, бизнес-леди Маргарита Сичкар, жена футболиста Владислава Ващука, была просто неприятно шокирована:

– Когда я прочитала, – сказала она, – что вырученные средства от аукциона, который вскоре собираются провести Пако Рабанн и Вероника Жанви, пойдут талантливым детям Украины, я подумала: талантам и в самом деле нужно помогать, потому что бездарность, как показал этот показ, и так пробьется. Ужас!

Инну Цимбалюк, которая в прошлом году представляла Украину на «Мисс Мира», тоже коллекция не поразила:

– Я не могу сказать, что меня удивило творчество Вероники Жанви. Я увидела некоторые намеки на Пако Рабанна, которые он пытался вплести в коллекцию, но и это у него плохо вышло. Мне коллекция однозначно не понравилась, и я слышала отзывы знакомых, которые здесь были, – все удивляются, мягко говоря.

Оксана Климончук