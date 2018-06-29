Визит во Львов: как Янукович пережил свой страшный сон (фоторепортаж)

Визит во Львов для Януковича - стресс априори. Западная Украина - территория Президенту чужая. Там живет не его электорат, и она непонятна ему ментально. Бандера, Шухевич, ОУН, УПА, "геть москалів", "мова калинова" - словно страшный сон для главы украинского государства. Но его нужно было пережить - и он, уже однажды отменив визит, таки отважился.

Говорят, Львов к приезду Януковича зачистили так, что люди, живущие, например, близ Львовской политехники, где происходило одно из мероприятий с участием Президента, не могли без проблем зайти в свои подъезды.

Протестные акции были малочисленны - и "Беркут" без проблем противостоял им одним своим видом.

"Царь Медведь" физической подготовкой явно не тянул до "орлов Могилева". Представление, которое подготовили радикально настроенные львовяне к приезду Януковича, милиция оттерла на задворки...

Потом Янукович скажет, что визит во Львов ему не испортила «заказная кучка людей». Он явно думает, что бесплатных идеологических убеждений в природе не существует.

Во Львове Янукович вместе с министром обороны побывали в 80-м отдельном аэромобильном полку ВСУ. Пообещали десантникам жилье и парашюты. Те в долгу не остались - подарили Януковичу тельняшку, правда, без билета в Севастополь.

О размере позаботились - командир сказал, что тельняшка 58-го размера, поэтому, может, дома в Межигорье Янукович когда-нибудь и оденет подарок десантников.

Главной "фишкой" во время визита Президента к Львову было заседание Совета регионов. Там были все губернаторы и даже киевский мэр Черновецкий.

Не обошлось без очередного конфуза. Президент замахнулся на зимнюю Олимпиаду 2022 года и надумал провести ее на... Буковине, в действительности имея в виду Буковель.

«Уже на следующей неделе я буду оглашать концепцию экономических реформ», - пообещал Президент.

«Экономика – это такая чувствительная женщина, к которой нельзя подходить просто так, без ума», - со знанием дела заметил Янукович.

Пока говорили о деньгах, называя их больше инвестициями, те, кто их еще в Украине имеет, говорят, обрывали телефоны представительства МВФ в Украине. Именно вчера УНИАН узнал от источника, что МВФ раскусил новую власть, и вероятность выделения анонсированного кредита очень низка - 9 к 1. Информация пошла гулять по Интернету и людей, которых больше называют инвесторами, не на шутку вспугнула.

Еще одним пунктом в программе визита Януковича во Львов был стадион, строящийся к Евро-2012. Президент пообещал приехать на его открытие.

"В сентябре 2011 года я приеду во Львов и ударю мячом на новом стадионе", - сказал Янукович.

Очевидно, не так страшен оказался волк, или Львов, как его малюют. То ли его не таким страшным для Януковича сделали милицейские кордоны?

Как передает Би-Би-Си, во Львове Януковичу все же задали вопрос о Бандере и Шухевиче. Он ответил, что будет делать все зависящее от него, чтобы в западном регионе люди «жили не хуже, чем в других регионах Украины».

Дарья Терещенко

Фото УНИАН