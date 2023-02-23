Президент добавил, что если будут давить на Украину, то потом Россия придет в Европу – давить на Европу и на независимость европейских государств.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас давить на Украину в вопросе переговоров с Россией невозможно и нет смысла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Испании Педро Санчесом брифинге в Киеве. В частности, журналисты спросили, давят ли другие страны на Украину, продвигая вопрос необходимости переговоров с Россией, как это было до и в начале полномасштабного вторжения.

"Давления на нас было больше до войны... а после начала полномасштабного вторжения все поняли, что это за Россия, что это не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. А со временем все увидели и результат их оккупации, наверное, самый жестокий за последние 80 лет... И поэтому все поняли, что речь идет об уничтожении Украины, об уничтожении всего украинского, где нет разницы для них – взрослые или дети, в военной форме или гражданские, они убивали, насиловали и пытали людей", - отметил президент.

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Следовательно, по мнению Зеленского, террористическая организация Россия имеет вполне понятную захватническую цель. "Чтобы ответить на ваш вопрос, давит ли кто-то на нас или не давит. Давить невозможно. Кто-нибудь хочет? Да. Я не уверен, что эти фамилии меняются, но эти люди меньше говорят это вслух, и это прекрасно. Они больше стали понимать, с кем они имели ранее диалог – с людьми, которые собираются дальше идти", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что если не выдержит Украина, то Россия "пойдет дальше". "У них есть желание вернуть себе, в их представлении, свое. Но это представление только в их больном мозге, в международном праве такого и близко нет...", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что недавние выступления президента РФ Владимира Путина дают понять, что Россия ищет некое оправдание своим будущим захватом.

"Нет смысла давить на нас. Если будут давить на нас, потом Россия придет в Европу – давить на Европу, на независимость европейских государств", - отметил президент.

Переговоры с РФ

Осенью Владимир Зеленский сообщил, что получал от партнеров сигналы о готовности Путина к переговорам. Зеленский предложил ему публичную форму переговоров, однако в Кремле ответили, что таких "не бывает".

Украина разработала свою "формулу мира", ее представил президент на саммите "Большой двадцатки".

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ни с кем не будут разговаривать на основе этой формулы.

Недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам, но если Киев не будет выдвигать условия.

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