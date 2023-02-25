Президент считает, что российскую агрессию можно прекратить в этом году.

Президент Владимир Зеленский призвал немцев приложить все усилия, чтобы помешать России "переработать" Украину и всю Европу на "бетонную крошку".

Об этом он сказал в обращении к участникам мероприятия федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Дорогой народ Германии! Господин федеральный президент! Господин канцлер, Олаф! Сегодня год, как все изменилось. Изменилось для Украины, для Германии, для всей Европы и свободного мира. То, к чему за десятилетия мира привык свободный мир, оказалось тем, за что надо воевать", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что не сработали дипломатия, имеющаяся в мире архитектура безопасности, а также старая европейская надежда, что экономические связи способны удержать от движения российские танковые колонны.

Он отметил, что не сработали дипломатия, имеющаяся в мире архитектура безопасности, а также старая европейская надежда, что экономические связи способны удержать от движения российские танковые колонны.

"Но было и то, что сработало. Прежде всего единство. Единство Украины, Германии, всего свободного мира. И решимость. Решимость в защите основ нашей с вами жизни. Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей. Простые вещи, которых сейчас лишены 1877 украинских городов и сел", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что оккупанты стремятся увеличить это количество и добавить еще миллионы сломанных судеб к уже сломанным.

Говоря об оккупированном и разрушенном россиянами Мариуполе, он отметил, что остатки домов, которые были уничтожены российскими бомбами и ракетами, сожжены оккупантами, части города Россия сносит, чтобы переработать эти страшные руины на бетонную крошку.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать на бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, к которой хочет дотянуться российский реваншизм", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о том, можно ли победить Россию, он сказал: "Да, мы способны на это. В единстве. Решительно. И несокрушимо. Мы способны завершить российскую агрессию уже в этом году".

Президент отметил, что Германия была вместе с Украиной с первых минут российского вторжения. Она помогает защищать украинцев от российского террора.

"И Германия будет вместе с нами в день победы свободы, будет вместе с нами, когда мы спасем наши города и села, ныне оккупированные, от российской неволи", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас то время, когда "нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для любых агрессий".

"Никто больше не осмелится на агрессию против другого народа, когда будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Никто больше не посягнет на свободу, когда узнает, что свободный мир обладает достаточной решимостью для защиты свободы. Никто больше не повторит 24 февраля прошлого года, когда будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Германию и президента Олафа Шольца за поддержку Украины.

Отношение немцев к войне в Украине

7 февраля были обнародованы результаты опроса, согласно которым граждане Германии на сегодняшний день воспринимают Россию как самую большую угрозу миру. На вопрос, какая страна будет представлять наибольшую угрозу в ближайшие годы, 82% опрошенных назвали Россию.

До нападения РФ на Украину мнение немецкого общества было совсем другим. Так, в 2021 году только 32% населения Германии воспринимали РФ как наибольшую угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: