Историк Юрий Фельштинский: Рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове

Российско-американский историк Юрий Фельштинский рассказал в интервью УНИАН о том, что значит визит Джо Байдена в Украину, устали ли американцы от войны, какие исторические ошибки повторяет Владимир Путин, и почему победа Украины в войне начнется с Беларуси.

Президент США Джо Байден все-таки приехал в Киев. Это был неожиданный визит или ожидаемый, и что он вообще означает?

Ожидаемым, наверное, только в том плане, что все остальные президенты и премьер-министры в Украине уже побывали. Байден остался последним лидером среди великих держав, не посетивших Украину.

Американцы всегда очень серьезно относятся в таких случаях к безопасности президента. И как стало известно, Вашингтон предупредил Москву о том, что Байден полетит в Киев. Тем не менее, он пролетел только часть пути, а дальше 10 часов добирался на поезде. Поэтому несмотря на предупреждения и какие-то соглашения американцы россиянам не доверились и решили подстраховаться поездом.

Если Россия действительно договорилась о безопасности для Байдена, о чем это говорит? То есть, Россия боится задираться со США и НАТО по-настоящему, а не на пропагандистских каналах?

Я не знаю, какие у российского руководства задачи в отношении Байдена, и что бы им было выгоднее - помешать приезду Байдена или нет. Может россияне просто не в состоянии это сделать, по крайней мере, организовать все это достаточно быстро. Возможно, они оставляют какую-то лазейку себе для переговоров. Тут могло быть очень много соображений.

В том числе и те, что не очень принято пытаться организовать покушение на президента США, будучи руководителем другой страны. Это вопрос процедурной безопасности. И если Россия может себе позволить думать над тем, а не сбить ли им самолет с президентом США, то американцы тогда тоже могут поставить перед собой задачу сбить самолет президента РФ. Так что, наверное, здесь был некий здравый смысл.

Что означает визит Байдена в Украину

Однажды Байден приезжал в Украину в 2008 году, тогда был выбран курс на интеграцию с НАТО. Сейчас будут какие-то тектонические сдвиги, или это просто визит, чтобы показать, что Россию уже никто не боится?

Украина окажется в НАТО, но на следующий день после того, как будет формально закончена эта война. НАТО не будет ставить на голосование вопрос о включении страны, находящейся в состоянии войны и с неразрешенным территориальным конфликтом. Это утопия.

Но реально Украина уже в НАТО. Украина за этот год создала самую боеспособную армию в Европе, и эта армия вооружена западным оружием, которое поставляется Альянсом. При этом тысячи украинских военных сейчас обучаются в разных странах Европы и Северной Америки.

Также Украина уже и в ЕС, потому что несколько миллионов граждан, пусть и как беженцы, но уже работают в Европе.

Это все "достижения" Путина. Другое дело, что все бы предпочли, чтобы этот процесс был мирным и спокойным, а не стремительным и через войну.

Что касается поставок вооружений, которые обсуждались, они рассчитаны на много месяцев. В этом есть определенный минус, поскольку хотелось бы все это иметь на поле боя завтра. Но одновременно это указывает на то, что у Америки и Европы есть планы долгосрочного сотрудничества с Украиной. Никто не исходит из того, что эта война должна закончится за месяц, "иначе мы поставки прекратим". Все наоборот исходят из того, что эта война может продлиться долго, поставки рассчитаны на долгие сроки, и Европа и США оказывают и будут оказывать Украине помощь столько, сколько это будет необходимо.

Визит Байдена в Украину можно назвать пощечиной Путину?

Это не столько пощечина Путину, а указание на то, что американцы поддерживают своих союзников, и будут продолжать это делать. Какие выводы из этого сделает Путин? Ну может мы услышим об этом, а может он будет игнорировать эту поездку.

Но установка России в последнее время, что она ведет войну с НАТО. Ну, если Россия ведет войну с НАТО, я должен сказать, что это серьезная проблема для России. Мы с вами знаем, как эта война закончится, вопрос только - когда.

Как в Соединенных Штатах Америки отреагировали на визит Джо Байдена в Украину?

Американцы всегда с энтузиазмом относятся к такого рода поездкам. Это в традиции американских президентов - посещать горячие точки, в которых США участвуют либо как воюющая сторона, либо как союзник. Было много аналогичных примеров, когда американские президенты тоже в полной тайне, предварительно об этом не объявляя, посещали Афганистан, Ирак.

И несмотря на разговоры о том, что американцы устали от войны в Украине, от новостей о войне в Украине, не хотят, чтобы правительство помогало Украине - это абсолютно не так. У американцев есть предел внимания, которое они уделяют одной новостной теме, и ни о чем больше это не говорит. Это страна, где до сих пор международным новостям вообще не уделяется внимания. Европа и Украина - это что-то далекое для американцев.

Но на уровне Конгресса поддержка в украинском вопросе абсолютно полная. Это единственный вопрос, где есть единодушие между республиканцами и демократами.

Украинский вопрос - это то, что сплотило американский Конгресс и вообще Америку. В этом плане все идет только в плюс, и в этом плане поездка Байдена в Украину ему тоже идет в плюс. Если бы это было не так, будем откровенны, он бы не полетел.

Почему Путин хочет захватить Молдову и Украину

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове, если Россия попробует использовать своих так называемых миротворцев в Приднестровье для разжигания агрессии. А Кишинев заявляет, что войска РФ должны покинуть регион, его нужно демилитаризировать и интегрировать в Молдову. Как думаете, это реальный процесс?

Реальность заключается в том, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове. Несмотря на незавершенную войну в Украине и несмотря на то, что они не могут пробить сухопутные коридоры, хотя пытались это сделать с юга через Одессу.

Путин за этот год не пересмотрел ни одной своей цели и плана. Перед российской армией как была задача захвата Молдовы, так она и стоит. Но, не пробив сухопутный коридор, военная операция в Молдове крайне проблематична и рискованна. Российские войска в Приднестровье не в состоянии самостоятельно вести военные действия, даже против молдовской армии.

То, что российские войска покинут Приднестровье по результатам этой войны, это я гарантирую. После всех проблем, которые устроила Россия миру и в 2014 году, и особенно в 2022 году, ни у кого не будет мыслей оставлять их там. И да, Приднестровье безусловно станет нормальной частью Молдовы.

Сейчас Приднестровье - это территория, застывшая в 1991 году, в Советском союзе. Там красные флаги, серпы и молоты, памятники Ленину… Это одна из причин, почему у Путина есть большое желание пробиться туда. Его общая, идеологическая задача - вогнать Российскую Федерацию обратно в Советский Союз. И он это делает через вот эти захваченные территории, в том числе "ДНР" и "ЛНР".

Так что, Приднестровье для Путина - очень важный момент. Но, я думаю, что он его уже не получил.

Зачем Путину это все нужно - эскалации, войны, конфликты, Молдова, Украина? Зачем ему восстанавливать Советский Союз? Россия - огромная страна, тебе 70 лет - воспитывай внуков, наслаждайся жизнью, украл ты много. История, что не хотим, чтобы были базы НАТО здесь, так пожалуйста - Финляндия, Швеция - НАТО уже под боком. Украина следующая, она практически в НАТО.

Вы задаете вопрос, который предполагает рациональное объяснение, но его здесь быть не может. Это не первый и не последний раз в истории, когда правительство или страна ведут себя абсолютно иррационально и начинают следовать каким-то идеологическим схемам, которые непонятны и чужды для всего остального мира.

Один из самых ярких примеров - теория мировой революции 1917-20 годы. Когда советская Россия всерьез планировала через революцию захватить власть для начала во всей Европе, а потом еще и в США, и образовать СССР из всех европейских стран. Это был абсолютно рабочий план, который действительно пыталось реализовать советское правительство. Но он захлебнулся в 1920-21 году.

Потом был Гитлер, который пытался сделать что-то похожее на то, что сейчас делает Путин. И тоже никакого рационального объяснения этому не было. До вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года Гитлер, собственно, уже объединил всех немцев в пределах одного государства, вроде добился всего чего хотел, и нет чтобы остановиться, он пошел дальше.

То же самое мы видим с Путиным. Вот он отхватил два кусочка от Грузии - в целом нормально прошло, никто не дернулся, санкции не ввели, никто и не заметил этих захватов. Вот он отхватил Крым у Украины - и тоже вроде все нормально, практически бескровно. Запад конечно поморщился, но Путин остался рукопожатным. И нет, чтобы остановиться. Но он начал войну на Донбассе - тоже вроде бы все нормально шло. И удавка на шее Украины в виде минских соглашений была повешена Путиным и висела, хотя они точно не предусматривали 8-летнюю войну.

Но никто из них никогда не останавливается на достигнутом. К сожалению, это единственный урок истории, который мы не усвоили, он повторяется с завидной регулярностью. Путин тоже не смог остановиться, даже в пределах границ 2021 года, а решил двинуться дальше.

На идеологическом уровне Путин все это обосновывал начиная с 2005 года, а уже конкретно и для иностранцев - в 2007 году во время речи Мюнхенской конференции по безопасности. Все, чему мы стали свидетелями - это последствия безусловно ошибочного шага Путина.

Когда война закончится, мы на это будем смотреть с исторической точки зрения, как на Гитлера, совершившего 1 сентября 1939 года роковую для себя ошибку, которая привела к его смерти, и к гибели Германии и того режима, который он вполне успешно выстраивал с 1932 по 1939 год. С исторической точки зрения ничего нового не происходит. Все эти диктаторы - они умирают. По-разному умирают, но кончается всегда одинаково.

Станет ли Китай на сторону России

По поводу заявлений Китая о его "мирном плане" для Украины. Может ли Китай тоже попасть под санкции, если он отойдет от своего нейтралитета и будет подыгрывать Кремлю?

Китай безусловно попадет под санкции, если начнет оказывать России военную помощь. Но на данный момент, я считаю, это преждевременно и несправедливо в отношении Китая. К Китаю в США очень серьезное недоверие, и отчасти оно оправдано, ведь Пекин занимается шпионажем, играет не по правилам в экономических вопросах.

С одной лишь поправкой, которая в ходе нынешней войны очень важна. Пока что в истории Китая нет примеров, когда он использовал армию за пределами своей территории для решения внешнеполитических вопросов. Деньги, влияние, экономику, шпионаж - да. Посмотрим, изменится ли что-то в этой многовековой китайской традиции. Надеюсь, у руководства хватит мудрости не брать пример с Путина, и не идти захватывать Тайвань.

Тем более, что санкции в отношении Китая, если они будут, окажутся принципиально более чувствительными и жесткими для него, чем санкции в отношении России. Ведь РФ с мировой экономикой была не очень сильно связана. Но взаимосвязь между китайской и мировой экономиками намного более серьезная, чем между РФ и остальным миром. Санкции против Китая могут оказаться если не смертельными, то очень ощутимыми.

Поэтому я бы на месте Китая не рисковал поддержкой России, и уж тем более не рисковал какими-то враждебными шагами в отношении США.

Может ли Китай предложить какие-то мирные переговоры? Может, но из этого ничего не получится. Китай постарается соблюсти нейтралитет в этом вопросе и попытается стать участником переговоров, но в них не заинтересованы российская и украинская стороны. Потому, что условия не будут удовлетворительными ни для одной из сторон.

И я не думаю, что Китай предложит России капитуляцию. Если бы Китай стал на этот путь, было бы мудро и хорошо с их стороны. Но, наверное, они бы это делали через тихую дипломатию, а не публичную.

План капитуляции России

Как думаете, реально ли, что 2023 год будет годом победы для Украины, или война может затянуться?

Нужно сначала определить, что такое победа. Например, с точки зрения Европы, Америки. Задача с 24 февраля была у всех одна - остановить эту войну, как угодно. И если Восточная Европа Украину поддержала с первого дня, то Западной было все равно, на каких условиях закончится война - даже если Украина капитулирует, лишь бы их никто не трогал.

Сначала все считали, мол, ну захватят сейчас Украину за неделю, ну, ничего не поделаешь, не войну же начинать из-за этого. Но прошла неделя, прошла вторая, месяц. Выяснилось, что, во-первых, Украина не капитулирует; во-вторых, что российская армия воюет не так хорошо, как все предполагали.

Тут все оживились и стали помогать Украине, пытаться решить вопрос путем переговоров. Через переговоры прекратить войну не получилось, потому что Путину нужна вся Украина и меньше он не хочет. А на самом деле он хочет еще и Молдову и много-много чего.

Начался третий этап, когда все пришли к пониманию, что война может быть остановлена только одним способом: через капитуляцию Российской Федерации. Теперь нужно думать о том, как эта война должна проходить, чтобы это в результате произошло. Какие есть варианты для достижения победы, и какие вообще у кого на эту тему есть планы.

У меня есть план. Хотя сейчас кажется, что он слишком легкомысленный, но то, что в итоге по этому плану все будет развиваться, я вам гарантирую.

На самом деле, разгром Российской Федерации начнется с освобождения Беларуси. Сейчас на это можно смотреть удивленно, но поверьте, это то, что произойдет.

Беларуское направление - самое легкое для разгрома России. Исходная цель заключалась в том, чтобы использовать Беларусь как плацдарм для наступления на Восточную Европу, в том числе и в Украину. А с потерей Беларуси весь смысл военной кампании Путина теряется. Из Крыма и Донбасса российские войска после этого уйдут сами, за них биться будет бессмысленно. Освобождается Беларусь, слетает Лукашенко, и въезжает в Минск "правительство в изгнании", которое уже давным-давно сформировано. И российская агрессия против Украины заканчивается.

Это самый простой и дешевый вариант. Меньше всего людей погибнет. В то время, как на Донбассе уже 9 лет идет война, и никакого прогресса в военных действиях там нет, и долго еще не будет. Это позиционная война и в ней заинтересована Россия - ей, в отличие от Украины, абсолютно все равно, сколько она кладет там своих солдат. Поэтому вести позиционную войну Украине не выгодно.

А как именно Беларусь будет освобождаться… Помните, когда Путин в Крым вошел - он говорил, что это не российская армия, а "зеленые человечки". А почему, собственно, "зеленые человечки" не могут освобождать Беларусь от российских войск?

Лукашенко несколько дней назад сделал громкое заявление, мол если хоть один украинский солдат перейдет границу Беларуси, она вступит в войну. Во-первых, Беларусь уже вступила в войну, не будем никого обманывать. Просто Лукашенко бережет своих солдат. Во-первых, у него их очень мало, а во-вторых, они его сметут, как только он даст им приказ перейти границу Украины.

Но границу Беларуси не будут переходить украинские солдаты. Ее могут переходить солдаты беларуского полка имени Кастуся Калиновского. И мы посмотрим, что будет с Лукашенко. Потому, что если бы он этого смертельно не боялся, он бы не сказал сейчас вот эту фразу.

Из Крыма Россия будет эвакуироваться, поспешно унося ноги. Как только будет снесен Крымский мост и начнутся ракетные удары по военным объектам. Это вопрос, который можно решить с помощью ракет дальнего радиуса действия, которые Украина получит. Да, это займет какое-то время для союзников - они медленные, долго думают и всего боятся. Но поскольку других способов закончить эту войну нет, и не будет, - дадут Украине и F-16, и ракеты дальнего радиуса действия. Все дадут.

Александр Топчий, Тала Калатай