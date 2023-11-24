Глава Украинского государства убеждает, что в ближайшее время вызовов со стороны Нидерландов не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцам не надо быть в шоке от результатов парламентских выборов в Нидерландах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

"Что касается Нидерландов - прошу вас не быть в шоке. Мне кажется, мы находимся с ними в хороших отношениях. Сегодня статус наших отношений продолжается и поддерживается премьер-министром (Марком Рютте - УНИАН). Я уверен в Рютте и я думаю, что в ближайшее время вызовов не будет", - сказал Зеленский.

Выборы в Нидерландах-результаты

Как сообщал УНИАН, после практически полного подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Нидерландах была подтвержденная победа антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине и имеет значительный отрыв от конкурентов.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети уже поздравил Герта Вилдерса с победой на выборах. Свой твит глава венгерского правительства дополнил отрывком видео песни группы Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен").

"Ветры перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!" - написал Орбан.

Также, как сообщало издание Politico, одна строка из зажигательного обращения Герта Вилдерса к избирателям в Нидерландах будет преследовать Брюссель больше, чем любая другая: референдум по выходу страны из ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: