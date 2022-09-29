Кремль бросает мобилизованных россиян для усиления разбитых подразделений армии Российской Федерации. "Новобранцы" не проходят должной подготовки.
Об этом сообщает Институт изучения войны.
Отмечается, что мобилизованные россияне прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.
"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", - говорится в сообщении.
Аналитики уверены, что такое усиление армии России не добавит боевой мощности.
Мобилизация в России - что известно
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса, на войну с Украиной.
По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.
С вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.
28 сентября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами стариков и офисного планктона".