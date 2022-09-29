Аналитики уверены, что такое усиление армии РФ не добави боевой мощности.

Кремль бросает мобилизованных россиян для усиления разбитых подразделений армии Российской Федерации. "Новобранцы" не проходят должной подготовки.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что мобилизованные россияне прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

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"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", - говорится в сообщении.

Аналитики уверены, что такое усиление армии России не добавит боевой мощности.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса, на войну с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

С вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.

28 сентября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами стариков и офисного планктона".

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