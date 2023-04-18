Чиновники Пентагона продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки.

В Пентагоне США заявили, что через 45 дней получат выводы о недавней утечке секретных военных документов.

Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. По ее словам, выводы после расследования будут представлены министру обороны США Ллойду Остину. Также Остину представят рекомендации по улучшению политики и процедур департамента.

Кроме того, Сингх подчеркнула, что министерство серьезно относится к утечке документов. Остин и чиновники Пентагона "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для принятия соответствующих мер по смягчению его последствий".

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Утечка секретных документов Пентагона

Ранее сообщалось, что в начале апреля в сеть "слили" документы, содержащие секретную информацию Пентагона, в том числе о войне России против Украины.

Ряд стран, в том числе США, Великобритания и Южная Корея заявили, что эти документы могут быть сфабрикованы. В заявлении Совета национальной безопасности Белого дома говорится, что обнародованные в сети фото документы представляют просто неполные снимки, не отображающие последние разведывательные данные.

13 апреля Федеральное бюро расследований заявило об аресте подозреваемого - военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Он подозревается в незаконном копировании и незаконной передаче секретных документов. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что "слив" данных был спецоперацией по подрыву доверия между союзниками. Однако в Госдепе США заявили, что утечка не повлияла на отношения с другими союзниками. Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что утечка секретных документов Пентагона никак не отразится на контрнаступлении, которое планируют проводить Вооруженные силы Украины.