Отмечается, что политика Трампа на фоне напряженности в мире может спровоцировать торговую войну.

Переизбрание Дональда Трампа президентом США может стать самой большой угрозой для мировой экономики. Главная проблема кроется в том, что протекционистская торговая политика США "станет более жесткой".

Экономист Нуриэль Рубини предупредил, что победа Трампа на втором президентском сроке может привести к "еще большей дестабилизации" мировой экономики. По его словам, это происходит на фоне существующей геополитической напряженности: войны на Украине и в секторе Газа, а также потенциальной холодной войны между США и Китаем, которая может разразиться в конце десятилетия.

Самый большой риск разрушения связан с экономической политикой Трампа, считает Рубини, которая может открыть двери для целого ряда новых проблем.

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При президентстве Трампа протекционистская торговая политика США, несомненно, "станет более жесткой", сказал Рубини. Бывший президент уже заявил, что повысит налоги на американский импорт с 2 до 10 %. Это может спровоцировать торговую войну между некоторыми из важнейших партнеров Америки, что приведет к дедолларизации, хаосу в цепочках поставок и множеству других проблем, предупредил он.

"Торговая война приведет к снижению темпов роста и увеличению инфляции, что делает ее крупнейшим геополитическим риском, который рынки должны учитывать в ближайшие месяцы", - цитирует Рубини издание Business Insider.

Это сулит неприятности, в частности, США, где экономика уже находится на шатком основании. Согласно последней оценке Министерства торговли, рост ВВП в четвертом квартале снизился до 3,2%. Тем временем инфляция по-прежнему превышает целевой уровень ФРС в 2%, а потребительские цены в январе выросли на 3,1%.

Рубини также утверждает, что президентство Трампа может привести к риску стагфляции. Это связано с "отрицательной позицией" Трампа в отношении изменения климата, а также с вероятностью того, что он заменит председателя ФРС Пауэлла "более мягким и уступчивым человеком", который может преждевременно снизить процентные ставки и позволить инфляции взлететь выше, считает Рубини.

Обещанное Трампом сокращение налогов также рискует усугубить долговую яму США. Согласно анализу Bank of America, при нынешних темпах расходования средств США прибавляют к долгу еще один триллион каждые 100 дней.

"При высоком уровне и росте частных и государственных долгов это приведет к возникновению угрозы финансового кризиса", - предупреждает Рубини. "Предложенная Трампом программа экономической политики сейчас представляет собой самую большую угрозу для экономик и рынков по всему миру".

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В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил, что война в Украине стала главной проблемой для экономики США.

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