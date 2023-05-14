Вучич заявлял о том, что Сербия готова ценой своей экономики противостоять введению санкций против России.

Президент Сербии Александр Вучич согласился на проведение досрочных выборов в стране на фоне скандала с массовой стрельбой.

Как сообщает RTC, Вучич отметил, что досрочные выборы в Сербии могут состояться до сентября этого года и решение об их проведении уже принято.

"Сообщаю народу: мы идем на выборы. Самое позднее в сентябре, и никакой философии нет. Вы не выберете, когда состоятся выборы, потому что это не фонтан желаний и страна не игра, как вы себе представляли. Если вы хотите поговорить, мы готовы поговорить", - заявил сербский лидер.

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Стрельба в Сербии

3 мая 2023 года в одной из школ престижного района Белграда (Сербия) случилось кровавое побоище. Ученик седьмого класса открыл огонь на поражение прямо на уроке истории. Погибли восемь детей и охранник. Стрелка задержали на месте преступления.

5 мая 2023 года в Сербии произошла вторая массовая стрельба за неделю. В муниципалитете сербского Белграда Младеновац 21-летний парень устроил стрельбу, в результате которой погибли 8 человек. Нападавший расстрелял восемь человек и ранил 14, открыв огонь из движущейся машины. В частности, нападавший вел огонь по двору школы. Жертвами стали, в том числе, молодой полицейский и его сестра. Самой молодой жертве 15 лет.

Война в Украине и позиция Сербии

В конце февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Белград отказался вводить санкции против агрессора. Тогда президент Сербии Александр Вучич заявил, что такое решение не отвечает интересам страны.

15 мая 2022 года Вучич заявил о том, что Сербия готова ценой своей экономики противостоять введению санкций против России.

29 мая 2022 года Сербия заявила о том, что не собирается отказываться от российского газа.

18 января 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что война в Украине ухудшила отношения РФ и Сербии. Сербский президент посетовал, что много месяцев не говорил с Путиным.

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