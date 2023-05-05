Злоумышленника разыскивали около 600 правоохранителей.

В муниципалитете сербского Белграда Младеновац 21-летний парень устроил стрельбу, в результате которой погибли 8 человек. Это вторая массовая стрельба в стране за последнюю неделю.

Как сообщает общественный вещатель RTS, нападавший расстрелял восемь человек и ранил 13, открыв огонь из движущейся машины. В частности, нападавший вел огонь по двору школы. Жертвами стали, в том числе, молодой полицейский и его сестра. Самой молодой жертве 15 лет.

В полиции сразу назвали инцидент возле Младеноваца террористическим актом. Сразу после инцидента полиция начала операцию "Вихрь" и активный розыск нападавшего, которого идентифицировали как 21-летнего "проблемного" юношу из соседней деревни Дубона, вероятно, сына военного.

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В поисковой операции задействованы все спецподразделения и вертолетное подразделение МВД Сербии. Злоумышленника разыскивают около 600 бойцов. Полиция оцепила район, где скрывается злоумышленник, перекрыла выезд в сторону Дубоны, проводят обыски домов в трех селах вблизи Младеноваца.

Обновлено (9:45): Как пишет RTS, сотрудники МВД после масштабных поисков нападающего в поселке Грошница, вблизи Крагуеваца. Его подозревают в убийстве восьми человек и ранении 14 из огнестрельного оружия. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех фактов и обстоятельств происшествия.

Массовая стрельба в Сербии

Инцидент в Младеноваце произошел менее чем через 48 часов после того, как в одной из школ престижного района Белграда 14-летний ученик седьмого класса, который украл у отца пистолет, открыл огонь на уроке истории.

В результате инцидента погибли, по предварительной информации, восемь детей и охранник. Еще три ученика получили серьезные ранения. Также ранен и учитель

Стрелка ровесники описали как скромного и тихого, он хорошо учился. Мотив преступления неизвестен.

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