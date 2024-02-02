Он подчеркнул, что за действиями США наблюдает весь мир.

Соединенные Штаты Америки работают над обеспечением мира для украинского народа перед лицом российской агрессии. Вашингтон должен продолжать оказывать Киеву поддержку.

Такое заявление сделал во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии в Вашингтоне президент США Джо Байден, сообщает "Голос Америки". В своей речи он также упомянул народы Израиля и Палестины.

"Мы активно работаем для обеспечения мира, безопасности, достоинства для израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим день и ночь. И, как и многие из вас в этом зале, работаю над тем, чтобы вернуть наших заложников домой, чтобы облегчить гуманитарный кризис и установить мир в Газе и Израиле, стабильный мир между двумя государствами. Для двух народов. Мы также работаем ради мира, безопасности и достоинства для украинского народа, который демонстрирует невероятную смелость и выносливость против путинской агрессии. Мы должны продолжать помогать им", – подчеркнул американский лидер.

Байден добавил, что за Америкой наблюдает весь мир. По его словам, нет ничего, что выходит за рамки возможностей Соединенных Штатов.

"Я надеюсь, что мы продолжим верить, что наши лучшие дни впереди, и как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение... Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва – помнить, кто мы есть! Мы – Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, и я говорю это искренне, ничего, что выходит за рамки наших возможностей, если мы будем действовать вместе. Мы единственная нация в мире, которая вышла из любого кризиса, сильнее, чем входили, когда действовали вместе!" – сказал президент США.

Помощь Украине от США

Заявление Байдена прозвучало на фоне многомесячной задержки в одобрении запроса администрации президента США на выделение дополнительного финансирования, где говорится, в частности, о поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Сумма этого пакета составляет более 100 млрд долларов, из которых около 60 млрд предусмотрено именно для Украины.

Основной преградой стала позиция ряда законодателей – они требуют ужесточения пограничной политики из-за мигрантского кризиса на южной границе США. Без этого одобрять помощь Украине они отказываются.

Однако в последнее время раздается все больше сообщений, что американские чиновники близки к соглашению. 1 февраля лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер сообщил, что уже в следующем в Сенате состоится голосование по дополнительному законопроекту о помощи Украине и национальной безопасности, который включает двухпартийное соглашение о пограничных и иммиграционных ограничениях.

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