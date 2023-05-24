Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые ограничения против России не будет, отметил Гарибашвили.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который неоднократно отмечался неоднозначными высказываниями в сторону Украины, дал понять, что его правительство не будет вводить прямые санкции против России, как это сделали США и страны Европы.

Во время панельной дискуссии международного экономического форума в Катаре Гарибашвили, объясняя политику действующей грузинской власти в отношении России, посетовал, что Европа, мол, решительнее отреагировала на события в Украине в 2022-м, чем на российско-грузинскую войну в 2008 году.

"В 2008-м у нас была война. Вы помните кого-то, кто вводил санкции во время нашей войны? Никто! Ни у кого в мире не было ни правильной реакции, ни адекватной реакции в случае той войны. Так вот мой вопрос - где логика? У нас война - не война, а война в Украине - война?" - цитирует выступление премьера информационный портал "Новости - Грузия".

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По его словам, грузинские власти были "очень разочарованы, что после войны 2008 года с Россией все шло как обычно".

Вместе с тем Гарибашвили напомнил, что Россия оккупировала 20% его страны: "Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала так называемую независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжается".

Во время этой речи Гарибашвили подтвердил, что экономика Грузии "рухнет", если его правительство введет прямые санкции против России, цитирует грузинского премьера издание "Лига.нет".

"Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем такие двусторонние экономические санкции в отношении России. ЕС торгует с Россией всего за четыре дня столько, сколько мы за целый год. Это смешно, правда же? В нашем случае доля России - оборот составляет 0,3%, логики нет", - ответил он.

Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые ограничения против России не будет, отметил Гарибашвили.

Санкции против России - позиция Грузия

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину грузинские власти отказались присоединяться к введению против России санкций - ни экономических, ни финансовых, ссылаясь на "национальные интересы".

С тех пор Тбилиси несколько раз пересматривал перспективы введения санкций против московского режима.

Более того, по информации Reuters, российские компании используют юридических лиц Грузии для обхода западных санкций, что официальный Тбилиси отвергает.

В мае 2023-го, несмотря на протесты своей общественности и угрозу применения санкций США, грузинские власти согласились возобновить авиасообщение с Россией.

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