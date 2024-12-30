Пресс-секретарь президента РФ заявил, что предпосылок для завершения какой-либо фазы войны в Украине сейчас нет.

Сейчас предпосылок для завершения полномасштабной войны в Украине или какой-либо ее фазы нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили росСМИ.

Он отметил, что у российского диктатора Владимира Путина не запланированы международные контакты 30 декабря.

Это заявление прозвучало в ответ на слухи о том, что уже до конца года якобы состоятся важные обсуждения войны в Украине, которые позволят завершить ее горячую фазу.

Видео дня

Война в Украине - последние заявления политиков

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует участвовать во втором саммите мира, даже если получит приглашение. Он подчеркнул, что Москва не видит в этом смысла, так как Киев не отказался от цели восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года и требования вывода российских войск с этих территорий.

Кроме того, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сегодня, 30 декабря, США объявят о важном решении для Украины. Вероятнее всего, речь идет о предоставлении крупной военной помощи от Вашингтона.

Также министр обороны Словакии Роберт Калиняк говорил о том, что Украине придется отказаться от части территорий после завершения войны. Он подчеркнул, что Словакия заинтересована в немедленном окончании войны.

Вас также могут заинтересовать новости: