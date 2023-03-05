Там отметили, что оба лидера разделяют стремление украинцев к справедливому и устойчивому миру.

Президент США Джо Байден сосредоточился на укреплении единства НАТО в вопросе поддержки Украины во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки". При этом он отверг опасения по поводу усталости от войны в Украине со сторны США и Европы. Кирби заверил в уверенности Байдена, что единство западных союзников остается "устойчивым, решительным и единым".

Кирби отметил, что, хотя, Байден уверен в сохранении союзнического единства по поводу Украины, он ничего не принимает как должное. "Мы знаем, что нужно продолжать работать над предоставлением Украине той поддержки, в которой она больше всего нуждается. Однако президент уверен, что союзники останутся едиными", - отметил он.

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Кроме того, Кирби отметил, что оба лидера разделяют стремление украинцев к справедливому и устойчивому миру. "Они считают, что это должен быть мир, под которым президент Зеленский может подписаться", - сказал Кирби.

Он добавил, что такой мир должен быть достигнут в ходе всеобъемлющих консультаций, в полной координации с украинцами.

"В противном случае, нет никакого пути, чтобы мир когда-либо наступил, и он не будет устойчивым", - пояснил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом 3 марта. Их диалог прошел в закрытом формате. После него не было пресс-конференции.

Украинская формула мира

20 ноября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский представил международному сообществу формулу достижения мира и призвал помочь реализовать ее.

Эта формула включает: ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; фиксация окончания войны.

После этого в Кремле заявили, что ни с кем не будут разговаривать на основе этой формулы мира.

3 февраля Евросоюз поддержал формулу мира президента Владимира Зеленского и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

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