Вероятная дата введения запрета - 28 сентября.

Российские власти собираются закрыть границы для выезда мужчин мобилизационного возраста.

Об этом сообщил "Медузе" источник, близкий к администрации президента (АП) РФ Владимира Путина.

По словам собеседника, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

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По данным другого источника, это произойдет после незаконных референдумов, которые проводят в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Отмечается, что они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник предположил, что будет подобие "выездных виз". Чтобы покинуть территорию России, мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Мобилизация в России

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране.

Накануне его заявления, 20 сентября, оккупанты объявили о проведении с 23 по 27 сентября фейковых "референдумы" по вопросу присоединения к России территорий "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

СМИ сообщали, что Кремль рассматривает возможность закрытия границ, если россияне начнут массово покидать страну.

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