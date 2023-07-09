Один из главарей противников ликвидирован несколько дней назад.

Ликвидирован Александр Пукачев (кличка "Массажист") - начальник штаба отдельного гвардейского разведывательного батальона РФ "Спарта" имени уничтоженного боевика Арсена Павлова ("Моторола").

О ликвидации одного из главарей противников в Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", и показал фотографию нового "груза 200".

"…успешно демобилизирован: …начальник штаба орб "Спарта" Александр "Массажист" Пукачев…", - поделился воин.

Видео дня

На странице батальона шпионов противника в российской соцсети "ВКонтакте" говорится, що начальник штаба был уничтожен 7 июля. Других подробностей в батальоне не раскрыли. Стоит отметить, что Пукачев родился 8 декабря 1985 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается - что нужно знать

Утром 9 июля Генштаб ВСУ сообщил, что противники пытались наступать на Донбассе, но не достигли успехов. По его данным, в частности, враги вели штурмовые действия на Лиманском направлении и получили достойный отпор.

На юге украинского государства воины продолжают контрнаступать. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" заявил, что противники по большому счету не понимают, откуда ожидать более активных наступательных действий наших бойцов.

РФ уже понесла колоссальные потери в Украине. Общие потери врага на 9 июля 2023 года составляют 234 040 оккупантов.

Справка УНИАН. В августе 2014 года была создана банда "Спарта" и воевала на стороне так называемой "ДНР", которую поддерживала Росссия. Бандой руководил Арсен Павлов. 16 октября 2016 года главарь боевиков был уничтожен во временно оккупированном Донецке. Сейчас "Спарта" является отдельным подразделением сухопутных войск РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: