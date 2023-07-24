Как сказал Ханно Певкур, есть теория, что бунт организовала Федеральная служба безопасности, чтобы выяснить, кто является предателем.

На территории страны-агрессора нет пока силы, которая способна организовать военный переворот с целью захватить центральную власть.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур для РБК-Украина, попытка Евгения Пригожина свергнуть режим Путина не повлияла на линию фронта в Украине.

"Этот бунт показал, что даже когда Пригожин думал, что некоторые подразделения регулярной армии присоединятся к нему, этого не произошло. И это четкий знак, что в России сегодня нет силы, которая смогла бы сделать новый шаг, подобный Пригожину. Это означает, что хотя позиция Кремля была ослаблена, она не слабая, и Кремлю не надо бояться, что кто-то внутри заберет у них власть", - сказал Певкур.

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Как добавил министр, есть теория, что бунт организовала Федеральная служба безопасности, чтобы выяснить, кто является предателем.

Мятеж Пригожина в России - главное

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин повел своих наемников против российского военного руководства в ночь на 24 июня 2023 года. 23 июня "повар Путина" заявил о якобы обстреле со стороны Минобороны РФ по лагерям его боевиков.

Сначала "вагнеровцы" взяли Ростов, а потом Воронеж. В ходе мятежа боевики Пригожина сбили 6 вертолетов регулярной армии РФ.

Конфликт удалось уладить вечером 24 июня, когда беларуский диктатор Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж.

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