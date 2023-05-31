Там отметили, что НАТО не позволит Кремлю решать подобные вопросы.

НАТО не позволит российским властям решать вопрос о том, когда Украина сможет стать членом Альянса.

Об этом сказала норвежская министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, передает Reuters. На этой встрече стороны намерены решить разногласия по поводу заявки Украины на членство в НАТО до начала июльского саммита.

"Когда Украина станет членом Альянса, должна решать эта страна и союзники по НАТО, а не Москва", – заявила Хюитфельдт.

Также глава норвежского МИДа прокомментировала вступление в Альянс Швеции. Хюитфельдт подчеркнула, что Швеция должна стать членом НАТО до июльского саммита. "Нет нпричин для торможения Швеции, – сказала она. – Страна соответствует всем критериям".

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре в сентябре 2022 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в НАТО пришли к согласию в вопросе о присоединении Украины. Но сказал, что, если Украина не победит РФ, то говорить о членстве не будет смысла.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев понимает, что до окончания войны вступить в НАТО Украина не сможет. В то же время он отмети, что на июльском саммите НАТО хочет получить гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к Альянсу.

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