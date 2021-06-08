Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Заместитель главы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускает участие главы МИД Сергея Лаврова в двусторонней встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Рябков отметил, что делает такое предположение, учитывая вероятное участие в саммите в Женеве американского и российского послов – Джо Салливана и Анатолия Антонова.

Он отметил, что пока никаких решений еще нет.

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"А решений нет из-за того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы снова этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится", – отметил российский дипломат.

В июне Джо Байден отправится в первое заграничное турне в статусе президента США. Известно, что американский глава примет участие в переговорах в полях G7 саммите НАТО и посетит Швейцарию.

В Женеве – 16 июня – у Байдена запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, стороны обсудят вопросы безопасности в Европе, в частности поднимут тему войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский настаивал на обсуждении вопроса Украины при условии присутствия представителей от Киева.

Накануне встречи с Путиным между Байденом и Зеленским состоялась телефонный разговор, в ходе которой президент США подтвердил поддержку суверенитета Украины и пригласил, по словам ОП, украинского главу в Вашингтон.

7 июля на сайте Госдепартамента США появилась информация, что госсекретарь Энтони Блинкен будет сопровождать Байдена во время поездки и встречи с Путиным.

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Автор: Яна Ставская