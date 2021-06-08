16 июня Байден встретится с Путиным в Женеве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет сопровождать американского главу Джо Байдена во время поездки в Корнуолл, Брюссель и Женеву.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Отмечается, что Блинкен примет участие в двусторонних переговорах в полях G7 в Британии. Затем будет сопровождать президента на саммите НАТО (14 июня) и ЕС (15 июня).

Отмечается, что Блинкен также будет присутствовать на встрече Байдена с Путиным в Женеве.

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Байден встретится с Путиным: что известно

В июне Джо Байден отправится в свое первое зарубежное турне в статусе президента США. Он проведет ряд встреч с партнерами Соединенных Штатов, лидерами G7 и руководством ЕС.

16 июня Байден встретится с Путиным в Женеве, это официально подтвердили администрации обоих президентов. Среди прочего, главы государств обсудят вопросы европейской безопасности, в частности войну в Украине.

В мае Вашингтон заявил, что пока отложил введение санкций против оператора «Северного потока-2», это вызвало протест со стороны Киева.

7 июня Байден пообщался с Зеленским накануне встречи с Путиным и пригласил его посетить Белый дом. Как уточнил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, стороны провели обстоятельное обсуждение всех вопросов, касающихся отношений между странами.

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Автор: Яна Ставская