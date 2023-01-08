Скорее всего, речь идет об ЗРК SAMP/T.

Италия готовит шестой пакет оборонной помощи Украине, правительство согласовывает последние детали.

Как сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни для Ansa, Украина может рассчитывать на системы ПВО.

"Мы также обсуждаем с французами совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на общих технологиях Рима и Парижа", - сказал Таяни.

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Комментируя звонок советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Таяни сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально, мы являемся важным собеседником, но об оружии речь не шла".

"Мы должны продолжать работать на благо мира, но есть признаки, которые не дают возможности быть оптимистами: пока нет реальных проявлений открытости с российской стороны", - добавил Таяни.

Напомним, что 7 января СМИ писали о просьбе США к Италии. Отмечалось, что Вашингтон давит на Рим с призывом передать Украине системы ПВО.

Военная поддержка Италии для Украины

Ранее Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года. А премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Также Италия передавала для ВСУ артиллерийское вооружение, в частности САУ М109L.