Стоимость имущества составляет более $10 млн.

Служба безопасности Украины и правоохранители Испании заблокировали попытки РФ завладеть украинскими кораблями в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Служба безопасности совместно с правоохранительными органами Королевства Испания предотвратила попытки России присвоить имущество воднотранспортного госпредприятия Украины", - говорится в сообщении.

В частности, руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, которые находятся на территории испанского порта. Общая стоимость судов - более $10 млн.

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Как отмечается, для реализации сделки представители РФ "договорились" с должностными лицами украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, которую контролируют из России.

Затем участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга в виде арестованных активов в Украине.

"Впрочем, сотрудники СБУ совместно с западными партнерами своевременно разоблачили преступный механизм, установили лица, причастные к его организации, и заблокировали незаконную передачу украинского имущества. По материалам Службы безопасности суд наложил арест на морские суда", - сообщает СБУ.

После проведения следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 111-2 Уголовного кодекса ("пособничество государству-агрессору"), решается вопрос относительно сообщения о подозрении должностным лицам госпредприятия и их сообщникам, причастным к сделке. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание предателей Украины

В Украине, в том числе на освобожденных от россиян территориях, регулярно задерживают предателей Украины. В частности, в январе в Херсоне задержали бывшего сотрудника расформированной ГАИ. По данным СБУ, после захвата города он добровольно пошел на сотрудничество и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

Ранее СБУ задержала бывшего беркутовца, который в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов. Он начал по собственной инициативе собирать информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

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