Это Даниил Мартынов, чеченский командир из окружения Рамзана Кадырова.

Россия отправила в Турцию отряды для ликвидации последствий после землетрясений. Командует этими силами Даниил Мартынов — чеченский боевик, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.

Как сообщило издание CNN, глава российских подразделений в Турции недавно давал интервью росСМИ из зоны землетрясений. Еще в прошлом году он получил должность советника МЧС России, но в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину Мартынов состоял в группировке оккупантов.

Считается, что боевик входит в близкое окружение Рамзана Кадырова. Ранее он фигурировал в нескольких роликах, опубликованных в официальном Telegram-канале так называемого "лидера" Чечни.

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Военные преступления Мартынова в Украине

В августе 2022 года СБУ собрала "безоговорочные доказательства", подтверждающие зверства оккупанта. Мартынов в прошлом состоял в рядах ФСБ, однако на момент полномасштабного вторжения занимал должность начальника управления федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской Республике.

Служба безопасности Украины установила, что боевик лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.

В результате атаки рашисты взяли в плен 500 человек, включая персонал, местных жителей и пациентов. Сред них было 100 лежачих больных. Входы в интернат оккупанты заминировали, а здание превратили в огневую позицию.

Мартынов обвиняется по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

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