Таким образом страна продемонстрировала солидарность с украинцами.

Испанский почтовый оператор Correos выпустил марку "Испания с Украиной".

Об этом сообщается в официальном магазине оператора.

Она выполнена в цветах украинского флага, а в центре марки нарисовано сердце. В верхнем левом углу можно увидеть надпись "Испания с Украиной", а также логотипы Correos и Укрпочты.

"Синий и желтый цвета, которые присутствуют на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего от жестоких последствий войны", - говорится в описании товара.

Размер марки: 35х24,5 мм, почтовая стоимость - 1,75 евро (продается в упаковке по 5 штук). Тираж: 640 000 штук.

Компания отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Испания продемонстрировала солидарность с украинцами. А Correos участвовала в отправке продуктов для помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Poczta Polska ограниченным тиражом напечатала марки с Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, в апреле "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!".

Позже "Укрпочта" объявила о выпуске в мае новой почтовой марки, посвященной войне с Россией: "Русский военный корабль ... все!". За 5 дней удалось продать более 3 миллионов марок.

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