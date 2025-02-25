Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис не исключил возвращения Российской Федерации в G7 после прекращения войны в Украине.

В интервью The Times он согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в том, что международную изоляцию России могут прекратить в рамках мирных переговоров об окончании войны. "Этот вопрос будет обсуждаться с международными союзниками. И этот вопрос, без сомнения, будет рассматриваться в тот момент, когда конфликт в Украине будет завершен", - добавил министр.

По словам Джарвиса, британский премьер Кир Стармер обсудит с американским лидером Трампом возможность применения подхода "кнута и пряника", чтобы убедить Москву остановить войну против Украины:

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"Будет целый ряд разговоров с международными союзниками. И премьер-министр будет обсуждать, я уверен, целый ряд вопросов, касающихся России и Украины".

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