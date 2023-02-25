Более 60% респондентов считают, что федеральное правительство должно нарастить усилия в содействии дипломатическому завершению войны.

Преимущественная часть населения Германии выступает за переговоры Украины и России. Немцы считают, что их федеральное правительство должно прикладывать больше усилий для содействия дипломатическому завершению войны.

Об этом свидетельствуют результаты свежего социологического опроса, который провел Институт онлайн-опросов по заказу издания Spiegel. За более активное продвижение переговоров со стороны властей ФРГ высказались 63% респондентов. Против подталкивания к поискам дипломатического решения выступил 21% опрошенных.

Однако жители Германии не хотят, чтобы мирное соглашение было подписано любой ценой. Из всех респондентов 42% считают справедливым восстановление границ Украины до аннексии Крыма в 2014 году. Еще 33% выступают за возвращение нашим государством территорий до полномасштабного вторжения. И только 22% респондентов считают, что Украина должна сдаться, и тогда война поскорее закончится.

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Позиция относительно войны у жителей западных и восточных регионов сильно отличается. Вторые активнее выступают за мирные переговоры и против поставок оружия Украине. А первые придерживаются противоположного мнения.

Среди политических партий сильнее всего борьбу Украины поддерживают "Зеленые" и их сторонники. Они считают победу России в войне наиболее тревожным сценарием.

Помощь Украине от Германии: актуальная информация

На годовщину полномасштабного вторжения Берлин объявил о поставках Киеву 4 дополнительных танков Leopard 2A6. Благодаря этому ФРГ вместе с Португалией и Швецией сформирует для ВСУ один танковый батальон с 31 единицей техники.

В то же время появилась информация, что Германия вместе с союзниками подталкивала президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По данным издания The Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже убеждали главу Украины в необходимости дипломатического решения. Мол, наступит момент, когда придется его заключить.

Журналисты WSJ также сообщили, что Британия, Франция и Германия предложили Украине более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для обороны после завершения войны. Это должно подтолкнуть Киев к переговорам и укрепить доверие союзников к Украине. А Москва благодаря этой инициативе поймет, что не сможет добиться своих военных целей.

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