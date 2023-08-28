Французский лидер исключил возможность, что Париж примет прямое участие в боях с РФ.

Франция не вступит в прямые боевые действия с Россией, ведь стремится "избегать любой эскалации украинского конфликта", заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее он также говорил, что Путина нельзя отдать под суд в Гаагу, если он останется единственным человеком "при власти" в РФ, с которым можно будет говорить о "мире". С новым тезисом о роли Франции в войне Макрон выступил на ежегодной конференции послов 28 августа, пишет "Радио Свобода".

Политик подчеркнул, что Париж старается избегать "любых" обострений "конфликта" в Украине и исключил возможность прямого участия Франции в противостоянии оккупантам на поле боя.

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Вместе с тем он подчеркнул, что ЕС больше других поддерживает Украину в гуманитарных вопросах, экономической помощи и в поставках оружия.

Отдельно Макрон отметил, что армия РФ ни по какому сценарию не должна одержать победу в войне с Украиной.

СМИ узнали, о чем Макрон говорил о Путине на 9 день войны

Напомним, сегодня стало известно, в чем заключалась суть разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германия Олафа Шольца на девятый день полномасштабной войны в Украине. Речь идет о разговоре, который провели чиновники 4 марта 2022 года. Тогда они обсудили свои впечатления относительно намерений Путина.

Инсайд раскрыл журналист Стефан Ламби в своей книге "Чрезвычайные ситуации. Управление во время войны". Учитывая тот разговор, политики уже тогда имели представление, что Путин - опасен и непредсказуем для мира.

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