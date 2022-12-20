Журналисты подчеркнули, что защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.

Авторитетное издание The Economist выбрало Украину страной года 2022 года.

"Нашей страной года в 2022 году может быть только Украина. За героизм своего народа и за противостояние агрессору", - говорится в комментарии издания.

Там отметили, что в обычное время трудно выбрать страну года, но в этом году, впервые с тех пор, как The Economist начал называть страны года в 2013 году, выбор был очевиден - это может быть только Украина.

Видео дня

"Честь обычно достается стране, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за 12 месяцев. Так что Украина необычный выбор, поскольку жизнь украинцев значительно ухудшилась после неспровоцированного вторжения Владимира Путина в их страну", - отметило издание.

The Economist выделил несколько качеств украинцев и первое из них - героизм.

"Когда началось вторжение, большинство думало, что Украина будет раздавлена... Украинцы стояли и дрались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны "боеприпасы, а не транспорт". Подобный характер проявили и простые украинцы", - отметило издание.

Журналисты подчеркнули, что защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.

Также в материале обратили внимание на изобретательность ВСУ. "Они заметили слабости врагов, взорвали их запасы горючего и боеприпасов и быстро научились пользоваться новым западным оружием. Они передали принятие решений полевым офицерам, сделав свои подразделения проворными и адаптируемыми... Они ловко пользовались помощью дружественных спецслужб, в то время как их враги воевали полуслепыми, а иногда выдавали собственные позиции, звоня по открытым линиям", - отмечается в материале издания.

Украинцы также продемонстрировали стойкость. "Когда дома нет воды из-под крана, топят снег. Когда нет электричества - находят тепло и свет в кафе с дизельными генераторами или спят в офисах, где они работают, во многих из которых сейчас есть бомбоубежища. Ужасы, которые Путин продолжает причинять им, похоже, не повлияли на их боевой дух", - говорится в комментарии к выбору.

Также журналисты отметили, что украинцы не ответили на военные преступления военными преступлениями. Напротив, российские военнопленные поражены тем, как хорошо с ними обращаются. Во многом это связано с тем, что Украина является не нацистским государством, как утверждает Путин, а демократическим, в котором человеческая жизнь имеет значение.

Журналисты отметили, что противостоя российскому деспоту, украинцы защитили своих соседей и вдохновили всех угнетенных людей в мире.

"Украинцы показали, что... террору можно противостоять. Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!", - подытожили в издании.

Признание Украины и ее преидента в мире

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.

А 7 декабря президент Владимир Зеленский и "дух Украины" стали "человеком года" по версии британского журнала Time.

Вас также могут заинтересовать новости: