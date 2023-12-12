Юрий Бланар заявил, что позитивно оценил попытки проведения реформ.

Словакия, которая выступала против членства Украины в ЕС, уже готова поддержать старт переговоры с Киевом на саммите 14-15 декабря в Брюсселе. Братислава и дальше не будет оказывать только гуманитарную помощь Украине.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь". и следить за их соблюдением", – заявил глава МИД Словакии Юрий Бланар по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По его словам, нужно сосредоточиться "на поиске мирных решений" и заниматься восстановлением Украины, чтобы приблизить страну к членству в ЕС. При этом в Братиславе отказываются предоставлять Киеву военную помощь.

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"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги", - подытожил дипломат.

Противники членства Украина в ЕС - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил категорически против членства Украины в ЕС. По его словам, главным препятствием здесь является большой уровень коррупции в Украине.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что действующее правительство страны не готово дать свое согласие на вступление Украины в ЕС.

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