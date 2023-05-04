Кремль утверждает, что решение об атаке было принято в Вашингтоне, а исполнителем стало украинское правительство.

Спикер Кремль Дмитрий Песков заявил, что якобы США стоят за вероятной атакой беспилотниками на Кремль, которую Россия называет покушением на президента РФ Владимира Путина. В Белом доме отвергли эти обвинения, пишет CNN.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал "нелепыми" эти обвинения.

Напомним, Кремль утверждает, что решение об атаке было принято в Вашингтоне, а исполнителем стало украинское правительство.

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"Мы хорошо понимаем, что решения о таких действиях и таких терактах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И Киев уже выполняет то, что ему приказано. Попытки откреститься от этого и в Киеве, и в Вашингтоне, конечно, абсолютно смешны", – заявил Песков.

Якобы покушение на Путина - что известно об атаке на Кремль

В ночь на среду, 3 мая, московский Кремль был атакован беспилотниками. В Сети всплыли видео инцидента с нескольких ракурсов.

У Путина заявили, что за этой атакой якобы стоит Украина, и назвали этот инцидент покушением на российского диктатора Владимира Путина.

Украина заявила о своей непричастности к этой атаке. Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что целью Украины является освобождение собственных территорий и страна страдает от нехватки боеприпасов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаку, заявил, что Украина сама решает, как именно ей защищаться. В Госдепе также заверили, что инцидент не окажет влияния на поставка военной помощи.

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