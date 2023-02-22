Послевоенное будущее России пока не определено / фото REUTERS

На Западе до сих пор не имеют внятного понимания, какой должна стать Россия после войны против Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, пишет РБК-Украина.

"Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого", – заявил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что оставлять Россию в ее нынешнем виде нельзя.

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"Моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас – риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", – заявил глава ОП.

Стратегическая ситуация вокруг России

Владимир Путин пытается заручиться поддержкой и помощью Китая, чтобы победить в войне против Украины и выстоять в противостоянии с Западом. В Пекине делают похожие по духу заявления, но пока не ясно, как далеко там готовы зайти.

Британская разведка констатирует, что в ходе своего обращения к парламенту Путин не озвучил никаких планов о том, как Россия намерена переломить ситуацию в войне с Украиной. Возможно, понимания этого в Кремле просто нет.

Между тем экс-посол США в России уверен, что Путин все еще верит в возможность военной победы. Целью Кремля является порабощение украинского народа.

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