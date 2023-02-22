В ОП считают, что оставлять в России нынешний тип правящего режима слишком опасно.

На Западе до сих пор не имеют внятного понимания, какой должна стать Россия после войны против Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, пишет РБК-Украина.

"Точного ответа на этот вопрос нет ни у кого", – заявил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что оставлять Россию в ее нынешнем виде нельзя.

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"Моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас – риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", – заявил глава ОП.

Стратегическая ситуация вокруг России

Владимир Путин пытается заручиться поддержкой и помощью Китая, чтобы победить в войне против Украины и выстоять в противостоянии с Западом. В Пекине делают похожие по духу заявления, но пока не ясно, как далеко там готовы зайти.

Британская разведка констатирует, что в ходе своего обращения к парламенту Путин не озвучил никаких планов о том, как Россия намерена переломить ситуацию в войне с Украиной. Возможно, понимания этого в Кремле просто нет.

Между тем экс-посол США в России уверен, что Путин все еще верит в возможность военной победы. Целью Кремля является порабощение украинского народа.

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