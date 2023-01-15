Данные оказались ложными.

В Великобритании опровергли информацию о планах отправить вертолеты Apache AH64 E для ВСУ. Официальные лица сообщили, что журналисты поделились неверными данными.

Такая информация поступила от редактора Sky News Деборы Хейнс в Twitter. Она написала: "Министерство обороны (Британии — УНИАН) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной".

Напомним, вчера, 14 января, портал написал о запланированных поставках Apache AH64 E для ВСУ. Якобы геликоптеры станут следующим видом техники, который Лондон отправит Киеву.

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"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", — утверждал источник, на который сослались репортеры.

Помощь Украине от Британии: последняя информация

Официальный Лондон сообщил, что передаст ВСУ 14 тяжелых танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Премьер-министр Риши Сунак поручил британскому министру обороны Бену Уоллесу скоординировать поддержку Украины среди союзников. Для этого последний отправится на встречи в Эстонию и Германию. А глава МИД Джеймс Клеверли направится в США для обсуждения активизации международных действий под эгидой Штатов и Британии, как наиболее активных сторонников Украины.

Представители Минобороны Великобритании пообещали в 2023 году достичь или превысить уровень помощи Киеву в 2022-м.

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