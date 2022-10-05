Премьер-министр Великобритании уверена, что Украина может одержать победу в войне с Россией.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс выступила против достижения мирного соглашения с Россией в обмен на отказ от украинских земель.

Об этом сообщает The Guardian.

"Украинский народ не просто воюет за свою безопасность, но безопасность для всех нас. Это борьба за свободу и демократию во всем мире. Незаконная аннексия украинской территории Путиным - это лишь самый свежий акт в его кампании по подавлению демократии и нарушению международного права. Мы не должны уступать тем, кто желает соглашения, призванного разменять украинскую землю. Они предлагают заплатить жизнями украинцев ради иллюзии мира", - подчеркнула Трасс.

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Она добавила, что Украина обязательно выиграет эту войну.

"Мы будем выступать на стороне наших украинских друзей, сколько бы времени для этого не понадобилось. Украина может выиграть. И Украина выиграет", - подытожила британский премьер-министр.

Скандал с предложением отдать территории

Как сообщал УНИАН, 3 октября основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter предложил собственный вариант "мирного договора" между Украиной и Россией.

По его мнению, на оккупированных российскими захватчиками территориях необходимо провести повторные "выборы" под контролем ООН.

По словам Маска, Россия уйдет, "если такова будет воля людей".

Основатель SpaceX также считает, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", потому что полуостров якобы вошел в состав Украины из-за ошибки Никиты Хрущева. Кроме того, он предлагает Украине возобновить поставки воды в Крым и приобрести статус нейтрального государства.

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

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