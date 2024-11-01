Он добавил, что в случае победы Камалы Харрис будет продолжена политика действующего президента США Джо Байдена.

Если Дональд Трамп будет избран президентом США, то не допустит поражения Украины в войне против РФ при своей каденции. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Политик на Киевском Форуме безопасности отметил, что кандидат в президенты Дональд Трамп будет стремиться избежать поражения Украины в войне с РФ, поскольку не захочет быть ответственным за это.

При этом Волкер отметил, что в настоящее время команда Трампа разделена: часть поддерживает Украину, а часть - нет.

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Он добавил, что в случае победы Камалы Харрис, в отношении Украины будет продолжена политика действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, уже сейчас важно готовиться к возможному прекращению огня к 2025 году, когда НАТО будет стремиться сдерживать РФ от новой агрессии.

Заявления Волкера о войне в Украине

В конце сентября Курт Волкер заявлял, что Администрация президента США Джо Байдена может еще до выборов или после них ослабить ограничения на удары Украины по территории РФ. При этом Волкер не исключил, что Дональд Трамп, в случае его победы на выборах, может пойти еще дальше.

По его мнению, любая администрация США в будущем будет исходить из того, что Украина должна сблизиться с НАТО.

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