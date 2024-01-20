По словам бывшего президента США, Белый дом "оплачивает счет" за участие в военном альянсе.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО потратили "миллиарды и миллиарды" долларов на свою оборону после того, как он пригрозил не защищать Европу, если на нее нападут. Об этом сообщает Politico.

Так, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире, Трамп раскритиковал европейские страны за то, что они слишком сильно полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону. При этом после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства Трамп сказал, что осознал, что Соединенные Штаты "платят счет".

"В начале этого месяца стало известно, что Трамп сказал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в 2020 году, что США не станут на защиту Европы, если на нее нападут", - пишет издание.

СМИ напоминает, что Трамп неоднократно критиковал ЕС за то, что он не тратит столько, сколько США, на собственную оборону.

"Идея о том, что он покинет наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает то, что мы уже знаем как правду о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится, — это он сам", — сказал представитель команды действующего президента США Джо Байдена Аммар Мусса.

В то же время французский еврокомиссар Тьерри Бретон, который рассказывал о встрече экс-президента США с фон дер Ляйен, назвал свое беспокойство высказываниями Трампа "большим тревожным звонком".

"Сейчас, как никогда, мы знаем, что, конечно, мы сами по себе. Мы являемся членом НАТО, почти все мы, конечно, у нас есть союзники, но у нас нет других вариантов, кроме как резко увеличить эту мощь, чтобы быть готовыми к чему-либо", — сказала фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте.

Последние новости о Дональде Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа в Киев. Таким образом глава государства прокомментировал заявление кандидата в президенты США о том, что тот "завершит войну в Украине за 24 часа".

Тем временем в Белом доме опасаются, что в случае победы Трампа поддержка Киева максимально сократится. Независимо от того, как закончатся выборы в США, в западных разведках считают, что война продлится как минимум еще два года.

Вас также могут заинтересовать новости: