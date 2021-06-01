Каждый автократ в мире теперь может спокойно арестовать, кого вздумается, даже иностранных политиков, и это не будет нарушением.

Рейс 4978 компании Ryanair пролетал через белорусское небо на пути из Афин в Вильнюс, когда Служба контроля воздушного движения в Минске сообщила экипажу тревожную новость. "У вас на борту бомба. Мы рекомендуем вам приземлиться", - сказал белорусский чиновник.

Белорусский истребитель МиГ-29 появился у крыла лайнера Ryanair, чтобы подчеркнуть эту "рекомендацию". Через несколько минут после того самолет приземлился. А белорусские правоохранители арестовали двух пассажиров: белорусского диссидента Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Остальные пассажиры полетели дальше в Вильнюс кроме еще нескольких, которые решили остаться в Минске. Может ради прогулок по городу, а может потому, что они были белорусскими агентами на борту. Об этом на страницах The Atlantic пишет Грэм Вуд.

Читайте такжеCNN: Белорусы боятся возвращения советского "Железного занавеса"Исполнительный директор Ryanair назвал инцидент "государственным похищением". Но это не так. Технически нужно быть на борту самолета, чтобы угнать его. Но, несомненно, история с рейсом Ryanair была ужасной, а особенно потому, что Беларусь смогла посадить его без нарушения международных законов. Конечно же, бомба была выдумкой. Беларусь утверждает, что ХАМАС прислал письмо Международному аэропорту Минска о том, что собирается взорвать самолет, если ЕС "не прекратит поддерживать Израиль в войне" в Секторе Газа.

В вымышленном "письме" ХАМАС четко указано, что намерением террористов было убить участников Delphi Economic Forum, который проходил в Афинах. Вуд замечает, что сам тоже выступал на этом форуме. Большинство участников, в отличие от него, произнесли свои речи удаленно. А те, кто все же прибыл в Афины лично, улетели домой более чем за неделю до инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Так что атаковать этот рейс, чтобы убить участников форума, было бы таким же анахронизмом, как праздновать Рождество в феврале. Издание Daily Beast и Newlines позже выяснили: письмо о бомбе было отправлено через 24 минуты после того, как Минск приказал экипажу самолета Ryanair приземлить самолет в белорусской столице.

Во всяком случае, мир изменился и не к лучшему. Полет над чужими странами вплоть до этого времени для большинства людей был "телепортацией" мимо них. Пролетая на высоте нескольких тысяч метров над вражеской территорией, мы каким-то образом не чувствовали себя уязвимыми. Будто никто не может нас заставить приземлиться и арестовать. В будущем, если в Беларуси все сойдет с рук, впечатление от полетов будет больше походить на поездку на поезде со всеми наземными рисками. А есть серьезные причины считать, что Минск все таки может выйти сухим из воды.

Читайте такжеWP: Критика и санкции против Лукашенко - это не стратегия в отношении БеларусиДжон Баэрли 30 лет работал в Госдепартаменте США в должности авиационного юриста и главного представителя на переговорах об авиации. Он сказал, что главные обязательства Беларуси связаны с соглашением от 1944 года под названием Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Баэрли признал, что поведение Минска возмутительно, но не обязательно незаконно.

Во-первых, Чикагская конвенция в первой же статье отмечает территориальный суверенитет страны, над которой пролетает самолет. Суверенитет включает право приказать самолету, находящемуся в воздушном пространстве страны, приземлиться. При этом, конвенция не говорит о том, что правительства могут пользоваться этим правом исключительно в прописанных случаях.

"Я спросил Баэрли: "Могут ли они приземлить самолет, потому что белорусский министр транспорта узнал, что Джастин Бибер среди пассажиров, а он хочет его автограф?". Он ответил, что такой запрос был бы неразумным и оскорбительным, но он не противоречит тексту Чикагской конвенции", - пишет Вуд.

Документ ограничивает средства, которые Беларусь может использовать, чтобы заставить самолет приземлиться. Баэрли указал на статью 3bis, запрещающую "применение оружия" против гражданских самолетов. Хотя она четко позволяет странам перехватывать их, хотя "безопасность не должна быть поставлена под угрозу". Статью 3bis добавили к конвенции после того, как СССР сбил рейс 007 компании Korean Air Lines в 1983 году, который случайно зашел в советское воздушное пространство. Его спутали с американским шпионским самолетом. 269 человек были убиты.

"Если бы МиГ-29 начал стрелять по рейсу Ryanair, это было бы незаконно не зависимо от того, попал бы он или нет", - пояснил Баэрли.

Но поскольку белорусский истребитель не сделал даже предупредительный выстрел, Беларусь может настаивать, что лишь использовала свое право на суверенитет и придерживалась требований статьи 3bis. Сообщение о бомбе на борту незаконно, только если это ставит под угрозу самолет. Но лайнер Ryanair благополучно приземлился. МиГ-29 лишь сопровождал его. Более того, белорусский юрист по вопросам авиации Ольга Колошич, которая работает советником "Белавиа", указала на формулировки инструкций, которые экипаж самолета получил от белорусских контролеров. В частности, речь шла о "рекомендации" приземлиться.

"Капитан самолета Ryanair сам принял решение сесть в Минском международном аэропорту", - сказала она.

Читайте такжеThe Guardian: от Минска до Гонконга массовые протесты больше не работаютКонтролеры якобы лишь "дали совет" капитану, что ему лучше приземлить свой заминированный самолет. Но у него все равно оставалась возможность не послушаться и продолжить полет, несмотря на угрозу взрыва в любой момент.

В таких странных инцидентах, по словам Баэрли, политики часто пытаются найти что-то незаконное. Но в конце концов им это не удается.

"Это упрощает их работу. Но часто проблема не связана с авиационными законами", - пояснил он.

Белорусский скандал произошел законно и на виду. В этом и заключается вся проблема для ЕС и других сторон: им нужно наказание для страны, которая обошла правила, но не обязательно их нарушила. Изоляция белорусского воздушного пространства подходит для этого. Но с другой стороны, Беларусь схватила Протасевича. И другие страны теперь тоже могут начать сажать самолеты, чтобы арестовывать своих врагов. И ими могут быть не только собственные граждане-беглецы.

Россия - большая страна. И многие рейсы проходят через ее воздушное пространство. Белорусская хитрость дает Владимиру Путину рецепт, как можно арестовать американцев, которых он считает врагами. Это может быть бывший посол США в России Майкл МакФол, экс-советник президента по национальной безопасности Джон Болтон или критик режима в Москве Билл Броудер. Нужно только, чтобы они сели на рейс из Нью-Йора в Дели или из Лос-Анджелеса в Сингапур, не проверив, не следует ли их самолет через Сибирь или российский Далеких восток.

Читайте такжеБеларусь потребовала от самолета Ryanair сажается в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбы" - СМИБаэрли пояснил, что тразитные страны получают данные об именах пассажиров рейсов. Россия, Китай или Иран могут просто ждать, когда "засветятся" имена МакФола, Гуо Венги или Салмана Рушди. Достаточно будет отправить письмо с вымыслом о террористической угрозе. И пока самолет будет на земле, почему бы не проверить у всех паспорта? Может на борту кто-то "интересный".

Сценарий с проверкой паспортов может также происходить и без писем о бомбах и террористах. Самолеты регулярно делают технические остановки. И теперь это может плохо закончиться для некоторых пассажиров, вынужденно оказавшихся на территории не той страны.

"Ни один белорусский диссидент не пойдет на риск и не согласится на пересадку в Беларуси, путешествуя поездом, например, из Милана в Вильнюс через Минск. Но полет имеет определенный гипнотический эффект, создает иллюзию безопасности. То, что произошло с Романом Протасевичем и его девушкой, разрушает эту иллюзию", - говорится в статье.

Это еще одна причина, почему поступок Беларуси заслуживает жесткого наказания. Закон не очень хорошо защищает. Если это не будут делать даже нормы, тогда ничего не останется. Ведь, бронируя билеты на самолет, никто не хочет проникаться еще и маршрутом рейса, гадая, не будет ли это полетом в один конец с очень длинной остановкой в тюрьме.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань