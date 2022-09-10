США подписали контракты на сумму около $1,2 млрд для пополнения своих запасов оружия, которое направляется в Украину.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант.
Он пояснил, что поскольку из воинских подразделений США для Украины было изъято много снаряжения, это оборудование теперь нужно заменить, чтобы поддерживать собственную боеготовность.
Предполагается, что около $352 млн пойдет на замену ракет Javelin, $624 млн - на закупку ракет Stinger и $33 млн - на замену систем HIMARS.
Сейчас выполняются контракты на сумму еще $1,2 млрд на оборудование, обещанное Украине в рамках USAI (Инициативы содействия безопасности Украины, Ukraine Security Assistance Initiative), в том числе 155-мм боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы Switchblade, радиолокационные системы и тактические машины.
Лаплант сказал, что он встретится 28 сентября с национальными директорами по вопросам вооружений , чтобы обсудить, как глобальная оборонно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем. По его словам, на повестке дня - разработка глобальной картины цепочки поставок.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму $675 млн после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран.