Ранее Украина не публиковала видео применения британских ракет.

По случаю дня Воздушных сил Украины командующий ВС Николай Олещук опубликовал видео, на котором, в частности, показал момент пуска двух крылатых ракет британского производства Storm Shadow.

"Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", - подписал видео командующий Воздушных сил Украины.

На видео видно, что ракеты были запущены с фронтового бомбардировщика Су-24. Издание Defense Express отмечает, что в целом видео использования Storm Shadow/SCALP мало и фактически единственное, что до сих пор было - это официальное видео от разработчика и производителя этих ракет - MBDA, с кадрами снятыми еще в конце 90-х и в начале 2000-х годов.

Storm Shadow в Украине: что надо знать

Накануне новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины. Таким образом были уточнены недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Между тем The Times сообщали, что Россия смогла заполучить боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее. В частности, росСМИ опубликовало видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает неповрежденную боеголовку и описывает ее на камеру.

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