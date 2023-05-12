В ЕС отмечают, что президент России Владимир Путин должен понять, что Евросоюз не снизит поддержки Украины.

Евросоюз должен помогать Украине не только для завтрашней битвы, но и готовить многолетнюю программу поддержки. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Стокгольме.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и мы должны это делать в долгосрочной перспективе. Не только обеспечивать боеприпасами для завтрашней битвы, но и заботиться в среднесрочной перспективе и готовить многолетнюю поддержку для Украины. Украина должна быть уверенной, что мы будем поддерживать ее не только в каждый день сражений в войне, но и в долгосрочной перспективе", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Россия и ее президент Владимир Путин должны понять, что Евросоюз не снизит поддержки Украины.

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"Поэтому, прекратите ждать от нас усталости. Мы не устанем", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Европа будет поддерживать мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, а также поможет в поисках путей привлечения России к ответственности.

"Лично я и многие страны-члены поддержим идею интернационализированного трибунала (международного - УНИАН). Мы должны искать решение, которое появится быстро. Нам нужно решение, которое можно воплотить практически, и будет подготовлено к применению", - сказал Боррель.

Европейская помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 5 мая Совет ЕС окончательно согласовал выделение 1 миллиарда евро на совместные закупки боеприпасов и ракет для Украины в рамках Европейского фонда мира. Это должно сделать вклад в дальнейшее укрепление способности и устойчивости Украины для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В частности, будет профинансировано предоставление Украине артиллерийских снарядов калибром 155 мм, и также, в случае поступления соответствующего запроса, средства направят на предоставление ракет.

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