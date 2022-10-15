Канцлер Германии также выступил за реформирование ЕС, в частности в вопросе совместных оборонных усилий и отмене принципа единогласия при принятии решений.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил за проведение реформы Европейского Союза, чтобы подготовить его к приему новых стран.

Об этом он заявил во время выступления на конгрессе Партии европейских социал-демократов (SPE), пишут Zeit и Tagesschau.

По его словам, расширение ЕС на Восток, является победой для всех. Однако кандидаты на вступление, такие как Украина, Молдова, страны Западных Балкан и, в будущем, Грузия также должны соответствовать критериям вступления.

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"Я предан расширению ЕС. Тот факт, что ЕС продолжает расти на Восток, является победой для всех нас. Единый Европейский Союз, в который входят 27, 30 или 36 государств из более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", – сказал Шольц.

Сейчас ЕС насчитывает 27 государств-членов с общим населением почти 450 миллионов.

Шольц вновь заверил Украину и Молдову, а также другие страны-кандидаты, в поддержке на пути в ЕС.

Канцлер Германии подчеркнул, что не следует игнорировать проблемы меньших государств-членов. "Также в будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все другое было бы изменой европейской идее", - сказал Шольц.

Кроме этого, немецкий канцлер призвал реформировать ЕС, чтобы "сделать его пригодным" для будущего.

В частности, он выступил за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике ЕС, а также в других сферах, таких как налоговая политика.

"Чтобы избежать блокировок, во внешней и финансовой политике должен быть постепенный переход к решениям большинства. Я знаю, что здесь нам еще нужно многое убеждать. Но я также четко говорю: если геополитическая Европа является нашей целью, тогда решение большинства является преимуществом, а не потерей суверенитета", – сказал политик.

При этом, в некоторых вопросах, которые государства-члены ЕС считают чувствительными, единогласие является обязательным.

Шольц отметил, что Европа также должна укрепить свои собственные возможности и "брать больше ответственности за нашу собственную безопасность". В качестве примера он привел недавнюю инициативу по совместной европейской ПВО.

Также необходимы запланированные силы быстрого реагирования и совместный штаб ЕС.

"В будущем ЕС потребует скоординированного увеличение возможностей, совместных закупок, сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящего штаба ЕС для четкой структуры руководства. Мы должны уверенно продвигать европейские оборонительные усилия", - отметил канцлер.

Кроме того, ЕС должен суметь преодолеть старые внутренние конфликты. В частности, Шольц упомянул миграционную политику. По его словам, миграционная политика должна основываться на "предотвращении нелегальной миграции и в то же время предоставлении возможностей легальной миграции квалифицированных работников из-за рубежа".

Вступление Украины в ЕС

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

11 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет амбициозную цель до конца этого года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС. Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС.

Принцип единогласия в ЕС

Для принятия решений в Евросоюзе нужно согласие всех стран-членов. Это означает, что если даже одна из стран ЕС не поддержит то или иное решение, оно будет считаться не принятым. Такой механизм усложняет принятие решений и является особенно проблематичным во времена серьезных кризисов, таких как война России против Украины.

В частности, регулярные блокировки санкций против России со стороны таких стран, как Венгрия заставили руководство Евросоюза задуматься об отказе от принципа единогласия в вопросах санкций.

Так, еще в июне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятие решений единогласно при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества. Он отметил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

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