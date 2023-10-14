До тех пор, пока ХАМАС не напал на Израиль, лидеры как Израиля, так и Саудовской Аравии заявляли, что они движутся к соглашению, которое могло бы изменить Ближний Восток.

Саудовская Аравия откладывает поддерживаемые США планы по нормализации отношений с Израилем, что сигнализирует о переосмыслении приоритетов своей внешней политики на фоне эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Как говорится в материале Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда, конфликт подтолкнул к взаимодействию с Ираном. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял свой первый телефонный звонок от президента Ирана Эбрагима Раиси, поскольку Эр-Рияд пытается предотвратить более широкую вспышку насилия в регионе.

Автор материала утверждает, что поддерживаемые США переговоры о нормализации отношений с Израилем будут отложены, что стало ключевым шагом для королевства в обеспечении того, что Эр-Рияд считает настоящей наградой в виде оборонного пакта с США.

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До тех пор, пока поддерживаемый Ираном ХАМАС не развязал войну 7 октября, начав нападение на Израиль, лидеры как Израиля, так и Саудовской Аравии заявляли, что они неуклонно движутся к соглашению, которое могло бы изменить Ближний Восток.

Как говорится в материале, Саудовская Аравия, родина ислама и дом двух ее самых святых мест, до последнего конфликта не показала, что она не допустит, чтобы ее усилия по заключению оборонного пакта с США были сорваны, даже если Израиль не пойдет на значительные уступки палестинцам в их стремлении к обретению государственности. Но подход, который отодвигает палестинцев на второй план, рискует разозлить арабов всего региона, поскольку арабские новостные агентства транслируют изображения палестинцев, убитых в результате ответных авиаударов Израиля.

Источник, знакомый с позицией Эр-Рияда, сказал, что переговоры пока продолжаться не могут, и вопрос израильских уступок палестинцам должен будет стать более приоритетным, когда переговоры возобновятся.

Атака ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи".

Глава комитета США заявил о том, что Египет предупреждал Израиль о нападении ХАМАС за несколько дней. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол говорит, что предупреждение было дано, но "вопрос в том, на каком уровне".

WP опубликовал матерал, в котором говорилось о том, что Иран замешан в атаке ХАМАС на Израиль. По словам официальных лиц, Иран "широко замешан" в поддержке палестинских боевиков, но никаких доказательств его прямого участия в резне в Израиле не обнаружено.

По состоянию на 10 октября, то есть за три дня эскалации, на территории Израиля насчитали уже 1,5 тысячи убитых боевиков ХАМАСа.

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