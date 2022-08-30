Более жесткая проверка будет касаться тех, кто претендует на визу или вид на жительство

Власти Латвии пересмотрели список стран, граждан которых будут дополнительно проверять при выдаче виз и видов на жительство. Соответствующие поправки МВД страны приняло 30 августа приняло.

Об этом пишет Delfi.lv.

Так, в это список предложили включить Беларусь, Российскую Федерацию и Камерун. Теперь россияне будут попадать под дополнительные проверки независимо от места регистрации в России. При этом в ходе проверки будут оценивать угрозу национальной безопасности или общественному порядку от въезда иностранца в Латвию.

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На данный момент Латвия не принимает заявления на визы от граждан России. Исключения могут сделать только для тех, кому гуманитарная виза для защиты.

Визовый бан для россиян - что известно

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель и ранее выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Также стало известно, что Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет.

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