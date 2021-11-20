В госпитале для обеспечения безопасности Саакашвили будет помещен в закрытую палату.

Власти Грузии согласились перевести арестованного экс-президента страны Михаила Саакашвили в военный госпиталь.

Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

Переезд Саакашвили в госпиталь в городе Гори состоялся вечером 19 ноября.

Грузинские телеканалы показали, что два реанимобиля сопровождали автомобили полиции.

В госпитале для обеспечения безопасности Саакашвили будет помещен в закрытую палату.

Саакашвили в Грузии - что известно

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

Читайте такжеДенисову не пустили к Саакашвили в тюремной больнице17 ноября группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате длительного голодания у пациента развился ряд патологических состояний, он может впасть в кому.

18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Сегодня, 19 ноября, стало известно, что политик на грани комы и смерти - у него развилось одно из самых тяжелых осложнений из-за голодания.

Автор: Олег Давыгора