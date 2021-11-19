Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили адресовал властям США обращение из тюрьмы.
Об этом сообщает Bloomberg.
Свое обращение к США Саакашвили передал через адвокатов.
В написанном от руки письме политик утверждает, что стал жертвой насилия в тюрьме. В частности, он заявил об избиении и унижении сокамерниками.
Читайте такжеВ Грузии создали спецкомиссию врачей для проверки состояния здоровья СаакашвилиПо словам Саакашвили, грузинские власти не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.
"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами", — написал Саакашвили в письме.
Задержание Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.
В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.
8 ноября его перевели в тюремную больницу.
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 50-й день, вчера потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.
Затем его перевели в реанимацию тюремной больницы, сейчас его состояние стабильное.