В городе вблизи полигона появилась "военная комендатура".

Несколько российских военных сбежали с Белорусского полигона под Барановичами, прихватив с собой по меньшей мере один автомат Калашникова.

Первыми об этом сообщил Telegram-канал "Посмотри, брехня?", а утром 1 декабря информацию подтвердил канал "МотолькоПомоги".

По свидетельствам очевидцев, с военного объекта сбежали трое-четверо российских вояк. Инцидент произошел днем в среду на полигоне "Обуз-Лесновский".

Видео дня

По уточненным данным, беглецов, вероятно, было трое. Один из них - Максим З. 1996 или 1997 рождения.

Сослуживцы беглых россиян подтвердили ряду оппозиционных Telegram-каналов, что три человека самовольно покинули полигон в районе 15:00 (по Минску). Примерно в 17:30 одного из россиян видели под Барановичами на расстоянии 20 км от полигона. В самом городе появились патрули "военной комендатуры".

Роль Беларуси в войне РФ против Украины - последние новости

Как прогнозируют эксперты, к середине зимы россияне будут собирать на группировку на территории Беларуси, которая будет в полном подчинении Генерального штаба РФ.

По оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, с учетом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии Беларуси суммарно ударный потенциал РФ на этом направлении составляет максимум 23 тысячи военных (от 23 до 28 БТГр).

Накануне также стало известно, что в Беларуси готовятся к проведению мобилизационных мероприятий. Например, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных.

Также Украина продолжает строить на границе с Беларусью железобетонный забор с колючей проволокой.

В Генштабе ВСУ предупредили, что в случае наступления российско-белорусских сил с территории Беларуси, для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможны инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

Вас также могут заинтересовать новости: