Кому принадлежит идея и ее воплощение, осталось неизвестным.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на здание российского посольства, которое расположено в столице США, спроецировали надпись Child killers ("детоубийцы").

Как сообщает Bild, кто стоит за этой акцией, пока что неизвестно. Красноречивую надпись организаторы разместили аккурат под российским триколором.

Вероятно, появление этой надписи на фасаде посольства РФ вызвано ударом по украинской детской больнице Охматдет.

Видео дня

Напомним, вчера вечером стало известно о смерти маленького мальчика, который на момент ракетного удара оккупантов, находился в реанимации. Ребенка перевели в другую столичную больницу, где он умер.

Удар оккупантов по Охматдету

8 июля российские оккупанты ударили по украинским городам, в Киеве от ракетного удара пострадала крупнейшая в стране детская больница "Охматдет".

В тот день, по данным украинских военных, ВС РФ запустили около 40 ракет разных типов.

Всего в результате обстрела погибли 42 человека, среди них пятеро детей. Еще как минимум 190 человек (среди них 13 детей) получили ранения.

Вчера во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате российского ракетного удара по "Охматдету"

Вас также могут заинтересовать новости: