В организации добавили, что ни одного гражданского судна не было в коридоре на ночь на 29 октября.

Военные и любые другие корабли России или Украины не имеют права подходить к судам "зернового коридора" и принимать любое участие в этой гуманитарной миссии.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Четко хочу сказать, что никакие военные, воздушные, морские суда, активы не участвовали в поддержке инициативы. Они не нужны. И, собственно, им запрещено подходить ближе, чем на 10 морских миль к грузовым судам согласно процедурам, которые были оговорены всеми сторонами", - пояснил он.

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По словам Гриффитса, ни одного гражданского судна не было в коридоре на ночь на 29 октября.

"Зерновой коридор"

Россия 29 октября заявила о выходе из "зерновой сделки" после атаки на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что такие действия со стороны РФ является шантажом перед саммитом G20, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии.

После заявления РФ выросли фьючерсы на пшеницу и кукурузу, торгующиеся в Чикаго.

30 октября президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления России относительно того, что беспилотники, которые атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября, запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках "зерновой соглашения" и подчеркнул, что Россия ставит мир на грань продовольственного кризиса.

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