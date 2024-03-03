Лидер Латвии подчеркнул, что Альянс существует для сдерживания врагов свободного мира.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично объяснил скандальному миллиардеру и бизнесмену Илону Маску, почему существует НАТО.

Реакция латвийского лидера появилась в социальной сети X после того, как бизнесмен заявил, что не понимает, почему Альянс до сих пор не расформировали, ведь причины его появления якобы уже исчезли, а заклятый враг - распался.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира", - написал Ринкевичс, комментируя скандальное заявление миллиардера.

Что предшествовало

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать. По его словам, исчезла причина существования Альянса.

"Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались", - написал Маск, комментируя твит американского бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса с размышлениями о НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: